تعليم الوادى الجديد: تنفيذ برنامج تدريبى لصقل مهارات الدمج التعليمى

الوادي الجديد ماهر البهنساوي

أعلن قطاع تعليم الوادى الجديد عن تنفيذ فعاليات البرنامج التدريبى ( الدمج التعليمى والتطبيقات التكنولوجية المساعدة )، وذلك فى إطار برتوكول التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

وقال الدكتور جمال حسن ،وكيل التعليم بالوادى الجديد، أن البرنامج يواصل فعالياته للأسبوع الثانى على التوالى بالتنسيق مع إدارتى التربية الخاصة والتدريب وفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين حيث يستهدف البرنامج مديرى الإدارات النوعية وموجهى عموم و الأوائل المواد الدراسية الأساسية والأنشطة التربوية لتنمية مهارات وقدرات المستهدفين وتعريفهم بخصائص الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة المدمجين بالمدارس ، وطرق التعامل معهم ، وتقديم كافة سبل الدعم لهم .

واضاف وكيل التعليم بالمحافظة، أن الدولة تولى اهتماما خاصا بذوى الهمم وان الدستور المصري كفل مجموعة من الحقوق لذوى الاحتياجات الخاصة فلابد لنا من تحديد احتياجات ومطالب طلابنا من ذوى الهمم وتوظيفها التوظيف الأمثل لمشاركة أقرانهم كافة الأنشطة المختلفة وفقا لقدراتهم ومهاراتهم .



خلال البرنامج التدريبى



خلال البرنامج التدريبى