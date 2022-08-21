تعليم الوادى الجديد: استلام دفعة جديدة من الكتب الدراسية للصفوف المدرسية

الوادى الجديد- ماهر البهنساوى

تابع الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، مواصلة العمل في استلام الكتب الدراسية للصفوف المختلفة حيث تم وصول دفعة جديدة من الكتب الخاصة بالفصل الدراسى الاول للعام الدراسي 2022_ 2023 م.

وأكد الدكتور جمال حسن، أنه يتم تباعا توريد جميع الكتب الدراسية إلى مخازن ديوان عام المديرية، ومن ثم نقلها إلى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة ليتم توزيعها على المدارس والتي بدورها تقوم بتسليمها للطلاب .

وأشار الدكتور جمال حسن، أنه جار العمل على استلام باقي الكتب الدراسية الخاصة بالمراحل التعليمية المختلفة والصفوف الدراسية والانتهاء تمامًا من استلامها وتوزيعها على الإدارات التعليمية خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق متصل أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم، على انتظام طلاب الدور الثانى لشهادة الثانوية العامة بلجان الامتحانات حيث أدى الطلاب الإمتحان بمادة اللغة الأجنبية الثانية ( بالفترة الأولى ) والتربية الوطنية ( الفترة الثانية )، لافتا أن غرفة العمليات منعقدة بديوان عام المديرية بحضور جميع أعضائها، ونتابع عن كثب آخر المستجدات وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليها على الفور .



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