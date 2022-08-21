اليوم السابع
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تحديد مواقع آبار المياه بإحدى مناطق وسط سيناء للحفاظ عليها

الأحد، 21 أغسطس 2022 10:18 ص
تحديد مواقع آبار المياه بإحدى مناطق وسط سيناء للحفاظ عليها خلال مواقع آبار
شمال سيناء - محمد حسين

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بدأت فى مناطق وسط سيناء لجان حكومية متخصصة بتحديد مواقع آبار المياه للحفاظ عليها، وقد أعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، تشكيل لجنة من ديوان عام المجلس والمدينة ضمت صلاح غريب مدير إدارة التنمية وبناء القرية بمجلس المدينة، وعبد الجواد محمد سليمان.

قسم المتغيرات المكانية بالإدارة الهندسية، وعبد الحليم محمد سلمان بالإدارة الزراعية بالحسنة ومسؤل الأراضي الزراعية للمرور على الآبار الموجوده بنطاق مركز ومدينة الحسنه والقري التابعه  لرفع إحداثيات تلك الآبار والأراضي الزراعية حولها لتقنين أوضاع المنتفعين علي الآبار الزراعية .

وأوضح البيان أن الهدف هو العمل  بمنظومة المتغيرات إلي المستوي الأمن علي ممتلكات الدوله وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة علي أرض مركز ومدينة الحسنة.

وفى سياق آخر، واصل مجلس مدينة الحسنة حملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات، وقال سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة، إنه تم رفع وإزالة كميه بحوالي 4 طن من المخلفات.


وسط سيناء

ابار مياه

التنمية الزراعية

سيناء



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