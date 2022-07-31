منطقة صناعية جديدة فى وسط سيناء على مساحة 783 فدانًا.. تعرف عليها

شمال سيناء ـ محمد حسين

تستعد محافظة شمال سيناء لإنشاء منطقة صناعية جديدة بمناطق وسط سيناء على مساحة 78386.5 فدانا بما يعادل 329.2 كيلو مترا مربعا.

قال اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه تم تقسيم المنطقة إلى عدة قطاعات وهى قطاع ( أ ) بمساحة 3571 فدانا يخصص للصناعات المتوسطة وفوق المتوسطة والتكميلية للصناعات الثقيلة والصنعات المتنوعة مثل : طوب رملى وطفلى وجيرى، مصانع خراطيم هيدروليكى، مخارط اصلاح معدات، أماكن تشوين، وميناء جاف.

وقطاع ( ب ) بمساحة 10 كيلو مترات مربعة ومخصصا للصناعات الثقيلة والملوثة للبيئة مثل : صناعات الأسمنت، مجمع كيميائى لانتاج الصودا آش، رمل زجاجى، طحن وتعبئة الجير، الجبس، وصناعات الأسمدة وغيرها.

وقطاع ( ج ) بمساحة 20 كيلو مترا مربعا، ومخصصا لصناعات الرخام والجرانيت والسيراميك.

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أن المقترح إنشاء عدد 75 مصنعا للرخام من خلال 76 محجر رخام، نظرا لأن خامات المحاجر بالمحافظة تمثل حوالى 50 % من المنتج المحلى للجمهورية، وجار تخطيطها واستثمارها من خلال الهيئة العامة للاستثمار.

وقطاع ( د ) بمساحة 4 كيلو مترات مربعة لإنشاء مجاورة سكنية خدمية للمنطقة الصناعية.

وقطاع ( هـ ) بمساحة 150 كيلو مترا مربعا، وهو مصدر لخامات الطفلة والرمال.

وقطاع ( و) بمساحة 129 كيلو مترا مربعا، وهو مصدر لخامات الحجر الجيرى والرمال.