اليوم السابع
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الأحد، 21 أغسطس 2022 01:57 م
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تجديد حبس ربة منزل و 3 عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار فى المطرية 15 يوما

الأحد، 21 أغسطس 2022 01:03 م
تجديد حبس ربة منزل و 3 عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار فى المطرية 15 يوما التنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، تجديد حبس ربة منزل و3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل فى منطقة المطرية.
 
البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المطرية، تفيد بقيام 3 عاطلين وربة منزل بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بدائرة القسم.
 
وبعمل التحريات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، على الفور تم استهداف المنزل، وتم ضبط 3 أشخاص، ربة منزل، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم، حيث تم ضبطهم اثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضي بالعقار ملك أحد المتهمين، كما عُثر بداخلها على حفرة قطرها 2 متر بعمق 4 أمتار - أدوات التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

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