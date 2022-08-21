بركان نيفادو يواصل نشاطه بكولومبيا مع ظهور عمود رماد ارتفاعه 3200 متر.. فيديو

كتبت ـ فاطمة شوقى

يواصل بركان نيفادو ديل رويز في كولومبيا تسجيل نشاطه، في الساعات القليلة الماضية، حسبما أكدت الخدمة الجيولوجية الكولومبية من خلال مرصد مانيزاليس البركانى والزلازل.

وأشارت الخدمة الجيولوجية الكولومبية، إلى أنه ظهر عمود رماد عالى وصل ارتفاعه الى 3200 متر فوق مستوى فوهة البركان.

ووقع بركان نيفادو ديل رويز شمال سلسلة جبال الإنديز ، وتتكون فوهة البركان من عدة طبقات من الحمم البركانية المتناوبة من تصلب الرماد البركانى والصخور.

ويعود أول نشاط لبركان نيفادو قبل مليوني عام تقريبا ، أي في أواخر العصر الجليدى ، وتسببت الانفجارات البركانية في خروج مادة بلنيان التي تنتج تيارات سريعة الحركة وتدفق الحمم البركانية.

في السنوات الأخيرة، اتسم النشاط البركاني لنيفادو بالسجل المتكرر للانبعاثات الصغيرة للغازات والرماد ، والتي تؤثر على المناطق القريبة من البركان أو التجمعات الموجودة وفقًا لاتجاه الرياح وقت حدوث هذا النوع من الحدث.