التعليم العالى: القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية تنظم الأسبوع التعريفى

كتب محمد صبحى

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية بتنظيم أسبوع تعريفى بالجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية التى ستبدأ الدراسة بها العام الجامعى الجديد 2022/2023.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن فعاليات الأسبوع سوف تبدأ من الثلاثاء القادم الموافق 23/8/2022 ولمدة أسبوع بمقر مجلس إدارة الجامعات الأهلية والتكنولوجية بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.

https://maps.app.goo.gl/afu1jy9fPJME6wmc9

وأضاف المتحدث الرسمى أن هذا الأسبوع يستهدف تعريف طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية بكافة التفاصيل المرتبطة بالجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، والبالغ عددها اثنتا عشرة جامعة، وتشمل جامعات (أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بنى سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جنوب الوادى الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية).

وأضاف المتحدث الرسمى أن فعالية أسبوع التوعية بالجامعات الأهلية الجديدة تتضمن وجود ممثلين من الجامعات الأثنا عشر الجديدة للإجابة عن كافة استفسارات الطلاب وأولياء الأمور المرتبطة بالبرامج الدراسية ونظام الدراسة بالجامعات والمصروفات الدراسية والإمكانات المادية والبشرية بهذه الجامعات.

وأضاف المتحدث الرسمى أن هذا الأسبوع سيكون متاحاً للطلاب من يوم الثلاثاء الموافق 23/8/2022 وحتى الثلاثاء الموافق 30/8/2022 بدءًا من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءًا.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية أعدت صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) تعرض من خلالها الأخبار والتطورات الخاصة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية، كما تجيب الصفحة على جميع الاستفسارات وأسئلة الطلاب وأولياء الأمور.

https://www.facebook.com/NTUA.GOV

جدير بالذكر أنه تقرر قبول الطلاب بكليات (12) جامعة أهلية جديدة منبثقة عن الجامعات الحكومية، بالإضافة لجامعتى النيل الأهلية، والمصرية للتعلم الإلكترونى، وسيتم قبول الطلاب من خلال مرحلة تنسيق إلكترونى مستقلة عن تنسيق القبول بالجامعات الحكومية خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 23/8/2022 حتى يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2022 من خلال موقع التنسيق الإلكترونى على العنوان التالي:

www.tansik.egypt.gov.eg

ويقتصر التقديم للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، والشهادات العربية والأجنبية خريجى هذا العام فقط. وسيبدأ تقديم الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة عقب انتهاء مرحلة التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة، وذلك عن طريق التقديم المباشر للجامعات الأهلية.