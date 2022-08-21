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اليوم.. قطع المياه عن قرية بهبشين وتوابعها فى بنى سويف 24 ساعة للصيانة

الأحد، 21 أغسطس 2022 01:00 ص
اليوم.. قطع المياه عن قرية بهبشين وتوابعها فى بنى سويف 24 ساعة للصيانة قطع المياه - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قرية بهبشين وتوابعها بمركز ناصر لمدة 24 ساعة، اعتبارًا من اليوم الأحد الساعة 5 صباحا حتى الــ 5 صباح اليوم التالي الاثنين 22 أغسطس، وذلك نظرًا للقيام بأعمال ربط على  خط مياه بلاستيك قطر16 بوصة.   

وقدمت شركه مياه بنى سويف، اعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة نظرًا للقيام بأعمال  الربط على خط المياه، لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة، وناشدت المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.


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