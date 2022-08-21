المؤبد لعاطل في اتهامه بسرقة شخص تحت تهديد السلاح بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "أ.أ" عاطل، بالسجن المؤبد غيابيا، لاتهامه بسرقة المجنى عليه "م.ا" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد مصطفى، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم وضياء دهيس، بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز جرجا، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه، بأنه أثناء سيره فى الطريق العام بدائرة المركز استوقفه المتهم وبحوزته سلاح أبيض وقام بتهديده واستولى منه على متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول وفر هاربا، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة أقوال المبلغ وتمت احالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.