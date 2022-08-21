السكرتير العام بقنا يتابع إعداد الدليل الموحد للمراكز التكنولوجية

قنا صابر سعيد

ترأس المهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام محافظة قنا، نائبا عن محافظ قنا، اجتماعا لمتابعة إعداد دليل موحد للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وذلك بحضور حمدى حسين، مدير الشئون المالية والإدارية، وأحمد يوسف، مدير مركز المعلومات، وعبد الراضى أبوالنجا، مدير إدارة الحسابات، وأنور يس، مدير إدارة شئون المجالس.

وقال السكرتير العام لمحافظة قنا، إن الدليل الموحد للخدمات التي تقدمها الوحدات المحلية للمواطنين يتضمن مستندات ورسوم وإجراءات الحصول علي الخدمة والمدة الزمنية للحصول عليها، وذلك لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بصورة حضارية وسريعة ودقيقة.

وأضاف الطيبي، أن المراكز التكنولوجية تمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات بشكل حضاري للمواطن وتوفير الوقت والجهد ورفع مستوى الأداء للخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات في وقت قياسي بسرعة وكفاءة عالية، وذلك تنفيذاً لخطة الإصلاح الإداري والتنمية المستدامة والتحول الرقمي للحكومة المصرية.