اليوم السابع
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السجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لـ3 متهمين بترويج المخدرات فى مدينة نصر

الأحد، 21 أغسطس 2022 03:45 م
السجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لـ3 متهمين بترويج المخدرات فى مدينة نصر المستشار حسن فريد رئيس المحكمة ـ أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وأمانة سر وائل فراج، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بحيازة جوهري الهيروين والحشيش، والسجن 5 سنوات عن تهمة حيازة أسلحة نارية بدون تصريح.
 
أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة وترويج المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتهم حيازة سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، كما حازوا ذخائر "طلقات خرطوش" مما تستخدم على السلاح آنف البيان.
 
 
 

ترويج المخدرات

تجارة المخدرات

السجن المؤبد

جنايات القاهره

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