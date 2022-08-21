السجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لـ3 متهمين بترويج المخدرات فى مدينة نصر

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وأمانة سر وائل فراج، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بحيازة جوهري الهيروين والحشيش، والسجن 5 سنوات عن تهمة حيازة أسلحة نارية بدون تصريح.

أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة وترويج المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتهم حيازة سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، كما حازوا ذخائر "طلقات خرطوش" مما تستخدم على السلاح آنف البيان.