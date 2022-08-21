وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن ذلك جاء خلال لقاء المنقوش - التي تزور العاصمة الأمريكية (واشنطن) - مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا آي ليف بمقر الخارجية الامريكية، حيث جرت مناقشة تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، ودعم جهود بعثة الأمم المتحدة.



واتفق الجانبان على تجنّب أي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة العنف وزعزعة الاستقرار في ليبيا فيما أعربت نائبة وزير الخارجية الأمريكي عن دعم بلادها الكامل لعملية سياسية تؤدي إلى الاستقرار في ليبيا، داعية إلى تظافر الجهود المحلية والدولية من أجل تمهيد الطريق لإجراء انتخابات وطنية ليبية في أقرب وقت ممكن.