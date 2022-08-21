الجيش الروسي: إزالة 20 ألف لغم من مخلفات التشكيلات الأوكرانية في شيروكينو

كتب أحمد عرفة

أعلن الجيش الروسي إزالة أكثر من 20 ألف لغم من مخلفات التشكيلات المسلحة الأوكرانية في قرية شيروكينو بالقرب من ماريوبول، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الجيش الروسي إن خبراء المركز الدولي لإزالة الألغام التابع للجيش الروسي أزالوا أكثر من 20000 لغم في قرية شيروكينو بالقرب من ماريوبول، حيث كانت مراكز القيادة والمراقبة التابعة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية موجودة لمدة 8 سنوات.

وفى وقت سابق قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن الخبراء الروس يدرسون بعناية الأسلحة الغربية التي تم الاستيلاء عليها في أوكرانيا، وهم يعرفون الآن بالفعل كيفية ردعها ومواجهتها.