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الأمم المتحدة تحيى يوم ذكرى ضحايا الإرهاب.. ورسالة مؤثرة من أنطونيو جوتيريش

الأحد، 21 أغسطس 2022 11:40 ص
الأمم المتحدة تحيى يوم ذكرى ضحايا الإرهاب.. ورسالة مؤثرة من أنطونيو جوتيريش أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة
كتبت ريهام عبد الله

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تحيى الأمم المتحدة، اليوم الأحد، اليوم العالمى لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب، والذى يوافق يوم 21 أغسطس من كل عام، وبهذه المناسبة نشرت المنظمة العالمية رسالة مؤثرة من أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، لإحياء اليوم.

وقال جوتيريش، فى رسالته: "يُعتبر اليوم الدولى لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم يوماً للتفكّر فيما عانوه والاعتراف به وللعمل أيضا، نتفكّر فى آلام ومعاناة أولئك الذين فقدوا أحباءهم؛ ونعقد العزم على الإصغاء إليهم والتعلّم منهم".

وأضاف: "نلتزم بدعم الناجين الذين أثخنتهم الأعمال الإرهابية الشائنة بالجراح، بأن نعلى أصواتهم ونحمى حقوقهم ونسعى إلى تحقيق العدالة، وعن طريق تعبئة الدول الأعضاء لغرض توفير الدعم القانونى أو الطبى أو النفسى - الاجتماعى أو المالى الذى يحتاجونه لتضميد جراحهم والعيش بكرامة".

وتابع: "فى يومنا الدولى هذا وكل يوم، فلنحرص على أن يُستمع دوما للضحايا والناجين وألا يُنسوا أبدا.. ولنبذل كل ما بوسعنا لمنع وقوع مزيد من الضحايا فى المستقبل".

رسالة أمين عام الأمم المتحدة
رسالة أمين عام الأمم المتحدة

 


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اليوم العالمى لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب

اليوم العالمى لضحايا الإرهاب



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