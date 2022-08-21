إصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى الجيزة

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل كبير "تريلا" وأخرى ربع نقل أعلى الدائرى الإقليمى بالجيزة، وانتقلت سيارات الاسعاف وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث بالطريق الإقليمى فى الجيزة ووجود مصابين، وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى موقع الحادث، وتبين تصادم سيارة ربع نقل من الخلف لسيارة نقل كبير "تريلا"، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.