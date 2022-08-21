أفرع جهاز البيئة بالمحافظات تنفذ 400 لقاء ضمن الحوار الوطنى لتغيرات المناخ

كتبت ــ منال العيسوى

أكد الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، أنه قامت الوزارة من خلال الأفرع الإقليمية، بجهازها التنفيذي بتنفيذ العديد من الأنشطة، لتفعيل الحوار الوطنى بمختلف محافظات مصر، وتجاوزعدد اللقاءات والندوات التي تم تنفيذها أكثر من 400 ندوة ولقاء.

وأوضح أبو سنة فى تصريحات خاصة، أن الحوار الوطني للمناخ قائم على فكرة الاستعداد ورفع الوعي، فيما يخص قضايا المناخ وخاصة لدى الفئات الأكثر تأثيرا بالمجتمع، كجزء من الاستعداد لمؤتمر المناخ القادم بالمدارس والجامعات والنقابات لخلق حالة من الحوار بين أطياف المجتمع.

وأوضح أبو سنة، أن إطلاق الحوار الوطنى ولقاءات التوعية مع المواطنين، يخلق حالة من النقاش والحوار حول موضوعات المناخ على المستوى الوطني، ويساهم في المزيد من الالتزام الداخلي، وتوحيد الجهود لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، إضافة إلى أن إشراك المواطن المصري في العمل المناخي، يخلق روابط بين استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 وقضية تغير المناخ بشكل عام بالمواطن البسيط ، ليصبح المؤتمر وتغير المناخ حديث مصر كلها.

جدير بالذكر، أنه تم إطلاقه بمدينة شرم الشيخ خلال شهر مارس الماضى، كآلية لخلق اهتمام وطني بوضوعات تغير المناخ لجميع الفئات، كما طرحت الوزارة استمارة للمشاركة في الحوار الوطني حول التغيرات المناخية عبر الرابط الرسمي للوزارة.