اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 أغسطس 2022 05:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار اللحوم فى الأسواق.. الضأن 160 والجملى يبدأ من 130 جنيهًا

الأحد، 21 أغسطس 2022 05:00 ص
أسعار اللحوم فى الأسواق.. الضأن 160 والجملى يبدأ من 130 جنيهًا لحوم ارشيف
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شعبة القصابين، استقرار أسعار اللحوم فى الأسواق، بتداولات اليوم الاحد  21 أغسطس 2022، عند نفس متوسطات الأيام الماضية، وذلك مع استمرار توافر معروض ضخم يكفي احتياجات السوق، مع ضخ كميات كبيرة في الأسواق، وذلك لضبط الأسعار وعدم تحركها.

فى سياق متصل، يباع سعر اللحم الضأن من 160 إلى 200 جنيه حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 160- 190 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 - 180 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 155 - 160 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن 160 - 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 130 إلى 160 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى بين 110 إلى 130 جنيها، والكبدة المستوردة بين 80 جنيها إلى 97 جنيها.

ونجحت الحكومة فى نشر السيارات المتنقلة التي تتيح اللحوم بأسعار مناسبة، سواء عبر المنافذ المتنقلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو منافذ جهاز الخدمة الوطنية مما يوفر مزيد من الاستقرار فى أسعار اللحوم فى الأسواق.


أسعار اللحوم

لحوم

سعر اللحوم اليوم

اسعار اللحوم في مصر

سعر اللحوم



الموضوعات المتعلقة

خبراء التغذية بالعالم يقدمون أفضل الأطعمة لعلاج الأمراض من التعب والأرق للانتفاخ.. شرب الماء يخلصك من الإرهاق.. والكيوي للنوم.. والمكسرات للطاقة.. وزيت الزيتون يحميك من التوتر.. وقلل من اللحوم لمنع آلام الظهر

السبت، 20 أغسطس 2022 01:28 م

محافظ بنى سويف: توزيع 19 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية.. صور

السبت، 20 أغسطس 2022 12:19 م

التحفظ على 4 أطنان لحوم مجمدة مجهولة المصدر قبل بيعها بالإسكندرية

السبت، 20 أغسطس 2022 11:35 ص

أسعار اللحوم فى الأسواق.. الضأن 160 جنيهًا..والجملى يبدأ من 130 جنيهًا

السبت، 20 أغسطس 2022 07:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة