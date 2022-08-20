التحفظ على 4 أطنان لحوم مجمدة مجهولة المصدر قبل بيعها بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 4.19 طن "لحوم مجمدة" بدون مستندات مجهولة المصدر، داخل ثلاجة بدون ترخيص قبل طرحها في الأسواق مما تشكل خطراً علي صحة المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة حجب سلع غذائية.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن ثلاجة تجميد لحوم بالإسكندرية لقيامه بحيازة كمية من اللحوم المجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي مما تشكل خطراً على صحة المواطنين.

تم مداهمة الثلاجة والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشها عثر علي 4,19 طن "لحوم مجمدة" بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، مما تشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.