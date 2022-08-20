"مياه الفيوم" تكرم 59 من العاملين المحالين للمعاش وأسر المتوفين

الفيوم رباب الجالى

كرم المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، اليوم السبت، 59 من المحالين للمعاش وأسر المتوفين خلال الفترة من يناير إلى يونيو 202‪2 بقاعة الاحتفالات بمحطة مياه العزب الجديدة، وذلك خلال احتفالية نظمتها إدارة العلاقات العامة بحضور الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل والمهندس جمعة على مدير عام الإنتاج وآمال عبد العزيز مدير عام العلاقات العامة والإعلام وأشرف عبد الصمد رئيس اللجنة النقابية وفريق العلاقات العامة..

وأكد رئيس الشركة، أن تكريم العاملين المحالين للمعاش هو نهج محمود تسعى الشركة دائما للحفاظ عليه تقديرا لمجهودهم وتفانيهم أثناء عملهم بالشركة على مدار سنوات، مما ساهم فى رفعه وتقدم الشركة حيث تم تكريم عدد 55 من المحالين للمعاش و4 من أسر المتوفين.

ووجه عبد الجليل التهنئة للمكرمين متمنيا لهم الصحة والتوفيق فى حياتهم المقبلة، كما وجه لهم الشكر على ما بذلوه من جهد وما قدموه للشركة وقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة خلال مسيرة عملهم.