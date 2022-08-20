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مصرع 7 سائحين وإصابة 8 آخرين بسبب مياه الفيضانات فى الصين.. فيديو

السبت، 20 أغسطس 2022 03:36 م
مصرع 7 سائحين وإصابة 8 آخرين بسبب مياه الفيضانات فى الصين.. فيديو فيضان فى الصين
كتب: إيهاب محمد

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لقى سبعة سائحين مصرعهم، وأصيب ثمانية آخرين، بعد أن ضرب فيضان هائل، وادى فى مقاطعة سيتشوان بغرب الصين، الأسبوع الماضى، وأثارت الكارثة التي وقعت في 13 أغسطس في وادٍ لمنطقة نائية من المحافظة، المخاوف من الإعلان عن "الرحلات البرية" للشباب على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

تقرير ديلى ميل
تقرير ديلى ميل

يواجه المؤثرون ومنصاتهم دعوات للتصرف بمسؤولية عند الدعوة للرحلات التي قد تكون خطيرة، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان، ويأتى هذا بعدما انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى، يُظهر مياه الفيضان وهي تتدفق عبر الوادي وتجرف الأشخاص المحاصرين في طريقه.

الفيضان
الفيضان

وقالت صحيفة "جلوبال تايمز" الإعلامية التي تديرها الدولة: "تم وضع إشارات تحذير وأسوار ربط متسلسلة، وتم إرسال أفراد الأمن لتحذير الزوار ، ولكن ثبت أن هذه الإجراءات غير فعالة في الغالب".

وانطلقت `` Wild trips '' أو 'yeyou' باللغة الصينية كظاهرة على وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2020، حيث يسافر الشباب إلى مواقع خارج الشبكة للمغامرات، وكان هذا المكان في السابق هو وادي سيتشوان، والذي وصفه المؤثرون بأنه ملاذ لـ "المنتجعات السرية" من قبل المؤثرين في Douyin - النسخة الصينية من Tiktok - و Little Red Book ، الذي يشبه إنستجرام، ونتيجة لذلك، أصبحت المناطق الغامضة أماكن سفر سيئة السمعة للشباب ضمن مساحات زمنية قصيرة نسبيًا.

لكن المناظر الطبيعية البرية في البلاد تمثل خطرًا على أولئك الذين ليسوا على دراية بالتضاريس، ووادي سيتشوان، المعروف محليًا باسم"Longcaogou"، عبارة عن قناة لتصريف الفيضانات، والتي تتعرض بانتظام للفيضانات والانهيارات الطينية، ومن المعتقد أن قيود السفر لـ Covid لعبت دورًا في تغيير خيارات عطلة الناس ، حيث اختار الكثيرون الرحلات البرية بدلاً من الوجهات التقليدية.


فيضان فى الصين

الصين

فيضان

فيضانات

عواصف

امطار



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