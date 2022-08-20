اليوم السابع
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السبت، 20 أغسطس 2022 09:55 ص
أكرم القصاص
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ارتفاع عدد ضحايا فيضانات الصين إلى 23 قتيلا وفقدان 8 آخرين

السبت، 20 أغسطس 2022 09:09 ص
ارتفاع عدد ضحايا فيضانات الصين إلى 23 قتيلا وفقدان 8 آخرين فيضان - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة تشينجهاي بشمال غربي الصين، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الجبلية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت المقاطعة إلى 23 شخصا حتى مساء أمس، مشيرة إلى فقدان 8 آخرين.
 
وأوضح مقر الاستجابة الطاريء للسيول - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أنه تضرر أكثر من 6 آلاف مقيم في 6 قرى بمحافظة داتونج ذاتية الحكم لقوميتي "هوي" و"تو" جراء السيول الطبيعية، لافتا إلى إيواء حوالي 1500 شخص في ملاجيء مؤقتة بمدرستين محليتين.
 
واجتاحت الأمطار الغزيرة التي بدأت منذ الأربعاء الماضي محافظة داتونج، متسببة بحلول منتصف ليل الخميس الماضي في حدوث فيضانات وانزلاقات طينية وتغيير في مسارات بعض الأنهار قبل أن تضرب القرى المحيطة.
 
وقد تم إنقاذ 23 شخصا سبق الإبلاغ عن فقدانهم، بينما لا تزال جهود البحث والإنقاذ جارية. 
 

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