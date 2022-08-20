اليوم السابع
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محافظ الفيوم يؤكد على تحقيق اشتراطات الأمان خلال رصف الطرق

السبت، 20 أغسطس 2022 03:53 م
محافظ الفيوم يؤكد على تحقيق اشتراطات الأمان خلال رصف الطرق الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
الفيوم رباب الجالي

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أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه شدد على مسئولي الهيئة العامة للطرق، بالتنسيق مع الشركات المنفذة، بتحقيق عوامل واشتراطات الأمان بالطرق التي يجري رصفها، ووضع علامات إرشادية ولوحات توضيحية على هذه الطرق وتزويدها بعلامات مضيئة وحواجز تهدئة لمنع السرعات الزائدة للمركبات عليها، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 
كما وجه المحافظ، مدير مديرية الطرق بالفيوم، بإعداد المقايسات اللازمة للطرق المزمع رصفها بالخطة الاستثمارية بمختلف مراكز المحافظة، مشدداً على أن تلك المقايسات شأن مديرية الطرق على وجه الخصوص، مؤكداً على محاسبة المقصرين والمتخاذلين قانونياً، مشدداً على إنهاء كافة أعمال شركات المرافق بالطرق المقرر رصفها بالخطة، وإعداد المحاضر التنسيقية بين الجهات المختصة بهذا الشأن.
 
وشدد محافظ الفيوم، بسرعة الانتهاء من الأعمال بمحور دار الرماد، والانتهاء من رصف شارعى بطل السلام، والسد العالى بمدينة الفيوم، لتحقيق السيولة المرورية بالمدينة، وكذا طريق طريق دمو بمركز الفيوم، وشارعي المرور والمصرف بمركز أبشواي، والمرحلة الأخيرة بالطريق الربع دائري بالمركز نفسه، وطريق عزبة الوقف بدائري الفيوم، وطريق بيهمو بمركز سنورس، والحوائط الساندة بطريق جبلة بالمركز نفسه، وأعمال ردم مداخل ومخارج كوبري الحيار بمنطقة كشك المرور بمركز طامية.
 
ووجه المحافظ، بوضع رؤية لبدائل الطرق فى عمليات الرصف، تجنباً لوجود تعارضات طارئة لأعمال شبكات المرافق بالطرق المقرر رصفها من خلال الخطة الاستثمارية، مشدداً على مدير مديرية الطرق بإفادة مسئولى الهيئة العامة للطرق والكباري، بمتطلبات الخطة الجديدة للرصف، ووجه مسئولى المكتب الفني بإعاداد بيان تفصيلي بالطرق الجاري رصفها ولم تنته أعمالها بعد، فضلاً عن بيان بموقف شارعي الشيخة فاطمة والمرور بمركز أبشواي.
 
 
 

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