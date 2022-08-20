لو أنت طالب مغترب.. خطوات عليك اتباعها للقيد بالمدينة الجامعية بدمياط

دمياط معتزالشربيني

أسئلة كثيرة تتبادر على أذهان الطلاب المستجدين عند بداية الالتحاق بالجامعات، أهمها خطوات الالتحاق بالمدينة الجامعية للمغترببن، ولذلك يقدم "اليوم السابع" خدمة مساعدة للطلاب المغتربين الذين التحقوا بكليات جامعة دمياط عن خطوات القيد بالمدينة الجامعية بدمياط الجديدة علي النحو الذى نستعرضه عبر السطور لمقبلة.

ــ يقوم الطالب بالتوجه إلى إدارة المدن الجامعية لفرع دمياط بالحي الرابع بمدينة دمياط الجديدة والتقدم بطلب الإقامة.

ــ يتم تقديم الطلبات يومياً من التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهراً عدا أيام العطلات الرسمية بمقر إدارة المدن الجامعية بالحي الرابع بمدينة دمياط الجديدة

ـ يرفق الطالب بالطلب المستندات الآتية:

• بيان الحالة الدراسية للطالب معتمدة من الكلية (في حال الطلبة القدامى)

• عدد 8 صور شخصية للطالب مقاس 4×6

• صورة بطاقة الرقم القومي الخاص بالطالب والأصل للاطلاع

• شهادة ضمان اجتماعي معتمدة من مكتب الشئون الاجتماعية التابع لها محل إقامة الطالب

• ضامن بالوفاء بجميع المستحقات المالية للمدينة الجامعية في حال عدم سداد الطالب للرسوم معتمد من الجهة التي يعمل بها الضامن ومختوم بشعار الجمهورية (مرفق 2)

تسلم جميع المستندات السابقة إلى إدارة المدن الجامعية

يلتزم الطالب بإجراء الكشف الطبي للتأكد من سلامته البدنية ويقدم ما يفيد بذلك

يتم التحكيم والموافقة على إقامة الطلاب بالمدينة الجامعية تبعاً للسياسة المرفقة وبناءً على ذلك يتم تحديد قبول أو رفض طلب إقامة الطالب بالمدينة الجامعية.

تعلن نتيجة الالتحاق بالمدينة الجامعية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مدة التقديم للإقامة بالمدينة

في حالة عدم الحصول على الخدمة في التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أي مسمى يمكن للطالب الاتصال بإحدى الجهات الآتية :

• الجامعة ت : 2247800 (050) - 2247900 (050)