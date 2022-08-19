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إزاي تعمل بطاقة تأمين صحي ورعاية طبية بكليات جامعة دمياط ؟

الجمعة، 19 أغسطس 2022 07:00 ص
إزاي تعمل بطاقة تأمين صحي ورعاية طبية بكليات جامعة دمياط ؟ طلاب الجامعات
دمياط - معتز الشربينى

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يحق للطالب في كليات جامعة دمياط بعد قيده بالكلية الحصول على بطاقة التأمين الصحى لتظل معه طوال فترة الدراسة بالكلية ثم يقوم بتسليمها عند إخلاء طرفه من الكلية.
 
ويحق للطالب بعد حصوله على البطاقة التأمين الصحى فى حالة احتياجه، إلى كشف طبى أو إجراء عملية جراحية أن يتقدم للإدارة الطبية بالكلية بالبطاقة لاتخاذ اللازم نحو عمل الإجراءات المطلوبة بعد ذلك كل على حسب الحاجة.
 
ويسدد الطالب مبلغ 25 قرشًا كرسم تأمين ضد الحوادث، وهو رسم ضمن الرسوم المقررة على الطلاب.
 
وتقوم شركة مصر للتأمين بدفع مبلغ التأمين وقدره 1000 جنيه فى حالة الوفاة فى حادث وكذلك العجز الكلى والجزئى "لاقدر الله" وفقا للعقد المبرم بين الجامعة وشركة مصر للتأمين.
 
إجراءات صرف التأمين:
يتقدم ولى أمر الطالب للكلية بطلب لصرف التأمين المستحق
 
تقوم الكلية بإرسال الطلب مرفقا به المستندات التالية إلى الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب:
 
تقرير من الكلية عن الحادث مرفقا به صورة رسمية من محضر الشرطة أو النيابة.
 
إقرار من الكلية بقيد الطالب بها ورقم وتاريخ قسيمة سداد الرسوم الجامعية بما فيها رسم التأمين ضد الحوادث.
تصرف النيابة فى المحضر
شهادة الوفاة
الإعلام الشرعى
تقرير الطبيب
 
بعد مراجعة الأوراق من الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب يتم إرسال المبالغ المستحقة لكل وريث.
 
 
 
 

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