غدا.. أول أيام الكشف الطبى للطلاب الجدد بجامعة قناة السويس

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن غدا الأحد 21 أغسطس، أول أيام الكشف الطبى للطلاب المستجدين بالإدارة العامة للخدمات الطبية بجامعة قناة السويس والذى يستمر حتى نهاية شهر سبتمبر القادم، بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي الدكتورة سمر فتحى صديق مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية.

وتابع "مندور" أن الإدارة الطبية قامت بإستقبال طلاب المدن الجامعية القدامى من بدايه شهر أغسطس ، وتستمر بالتوازي مع الكشف الطبي للمستجدين ، ومع بداية هذاالأسبوع يتم استقبال طلاب المرحلة الأولى لإنهاء إجراءات الكشف الطبي ، مشيراً إلى أن الإدارة الطبية أتخذت أقصى درجات الاستعداد للتسهيل على الطالب والتقليل من وقت الانتظار قدر المستطاع .

فيما أفادت الدكتورة سمر فتحي أنه تم إعداد 4 شبابيك تستقبل الطلاب للتغلب على التكدس لإتمام الإجراءات الإدارية ، مع تجهيز 3 نقاط للكشف الطبي داخل الإدارة الطبية ، بالإضافة لنقطة الكشف الطبي للطلاب الجامعة من السنوات السابقة ، وذلك تحت إشراف مديري الإدارات بحيث يتوجه كل طالب للنقطة الطبية الخاصة به لإنهاء كافه الاجراءات المطلوبة من كشف الباطنة والعظام والرمد ثم التوجه لتوقيع الكشف بعيادة الأسنان ، وتننتهي الإجراءات بإجراء التحاليل بمعمل الإدارة ثم تختتم الخطوات بمراجعة إنهاء إجراءات الكشف الطبي وختم وتوقيع كبير الأطباء.

جدير بالذكر أن الإدارة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية بتقليل تكدس الطلاب لإجراء الكشف الطبي حيث أن الطالب يقوم بالتسجيل مسبقا لتحديد ميعاد للكشف لتقليل فترة الانتظار والتجمعات من خلال اللينك المرفق والخاص بالتسجيل ، حيث يقوم الطالب أولا بالتسجيل عبر الرابط الخاص بالكشف الطبي وادخال البيانات الخاصة به وبالتالي يتم تحديد ميعاد الكشف الطبي مسبقا ، ثم يقوم بطباعة استمارة الكشف الطبى سواء للطالب المستجد او استمارة الكشف الطبي الخاصة بالمدن و من خلال الرابط يتعرف الطالب على التعليمات العامة خلال الكشف الطبى و الاوراق اللازمة لاحضارها اثناء الكشف.

وتم تحديد مدخل خاص لدخول الطلاب ومدخل اخر لخروج الطلاب بالإضافة لتحديد أماكن خاصة لانتظار أولياء الأمور لتطبيق كافه الاجراءات الاحترازية وتقليل الزحام والتكدسات اثناء الكشف الطبى، مع تحديد ساحات انتظار خارجية لأولياء الأمور والطلاب لتفادى الازدحام داخل الادارة أو الانتظار فى الشمس فترات طويلة وذلك تسهيلاً على أبناءنا الطلاب.