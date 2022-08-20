اليوم السابع
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السبت، 20 أغسطس 2022 02:54 م
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ضبط 3 متهمين بينهم سيدة بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح ناري بالغربية

السبت، 20 أغسطس 2022 02:07 م
ضبط 3 متهمين بينهم سيدة بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح ناري بالغربية حملة أمنية - ارشيفية
الغربية – مصطفى عادل

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ألقى ضباط مباحث مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية القبض على 3متهمين بينهم سيدة لإتجارهم فى المواد المخدرة وبحوزتهم كمية من المخدرات وسلاح ناري لحماية تجارتهم الآثمة.

تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز كفر الزيات بتمكن ضباط مباحث مركز كفر الزيات برئاسة الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث المركز والقوة المرافقة له، من ضبط 3متهمين بينهم سيدة مقيمين قرية الدلجمون وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري، تحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.

 

 


مدير امن الغربية

كفر الزيات

مواد مخدرة

قرية الدلجمون بالغربية



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