"رياضة سوهاج" تعقد ندوة عن التغيرات المناخية بمركز شباب الرياينة.. صور

سوهاج – محمود مقبول

نفذت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج "الإدارة العامة للشباب"، ندوة توعوية، تحت عنوان شباب أندية المناخ بمركز شباب الرياينة المعلق، حيث تناولت الندوة الفرق بين المناخ والطقس وظاهرة الاحتباس الحراري، وأسباب التغيرات المناخية الطبيعية والبشرية، ومنها العمليات الزراعية والمخلفات وقطع الاشجار الذي أدي بدوره إلى الاختلال في التوازن البيئي.

حاضر في الندوة المهندس عصام عابدين السيد باحث شئون بيئة ثان بجهاز شئون البيئة رئاسة مجلس الوزراء، حيث قدم الشكر لمديرية الشباب والرياضة، لإتاحة الفرصة لجهاز شئون البيئة بعمل التوعية البيئية واهتمامها بالزراعة وأهمية زراعة الاشجار لدورها الكبير في الحفاظ على التوازن البيئي.

وأشار إلى أن البيئة تواجه العديد من التغيرات المناخية و الفرق بين المناخ والطقس, وظاهرة الاحتباس الحراري وأسباب التغيرات المناخية الطبيعية والبشرية ومنها العمليات الزراعية والمخلفات وقطع الاشجار الذي أدي بدوره إلى الاختلال في التوازن البيئي وأن مردودات التغيرات المناخية في المدى القصير والمتوسط والمدى البعيد منها اختلال النظام الحيوي للكرة الأرضية بوجه عام, وذوبان القطبين, وارتفاع مستوى اسطح البحار, والتأثير السلبي على إنتاجية الأراضي الزراعية والتأثير السلبي على الصحة العامة, وتأثيرها على الثروة السمكية, وتأثيرها على الآثار؛ لذا كان أهمية زراعة الأشجار لما لها العديد من الفوائد على الصحة العامة والتوازن البيئي والراحة النفسية واستثمار اقتصادي للحصول على الأخشاب والثمار مثل أشجار الليمون والزيتون, وأيضًا الحد من الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية.

وأستخدمت الندوة طريقة العصف الذهني ومناقشة الشباب حول أهمية زراعة الأشجار والتحاور معهم, والتعرف على رؤاهم حول دور زراعة الأشجار في الحفاظ على التوازن البيئي والاستفادة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من زراعة الأشجار.

جاءت الندوة بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج وبمتابعة يسري كفافي وكيل المديرية للشباب.



المحاضرين بالندورة



المشاركين فى الندوة



جانب من الحضور بالندوه بمركز الشباب