اليوم السابع
Ads
السبت، 20 أغسطس 2022 01:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"رياضة سوهاج" تعقد ندوة عن التغيرات المناخية بمركز شباب الرياينة.. صور

السبت، 20 أغسطس 2022 12:50 م
"رياضة سوهاج" تعقد ندوة عن التغيرات المناخية بمركز شباب الرياينة.. صور ندوة عن التغيرات المناخية بمركز شباب الرياينة
سوهاج – محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج "الإدارة العامة للشباب"، ندوة توعوية، تحت عنوان شباب أندية المناخ بمركز شباب الرياينة المعلق، حيث تناولت الندوة الفرق بين المناخ والطقس وظاهرة الاحتباس الحراري، وأسباب التغيرات المناخية الطبيعية والبشرية، ومنها العمليات الزراعية والمخلفات وقطع الاشجار الذي أدي بدوره إلى الاختلال في التوازن البيئي.

حاضر في الندوة المهندس عصام عابدين السيد باحث شئون بيئة ثان بجهاز شئون البيئة رئاسة مجلس الوزراء، حيث قدم الشكر لمديرية الشباب والرياضة، لإتاحة الفرصة لجهاز شئون البيئة بعمل التوعية البيئية واهتمامها بالزراعة وأهمية زراعة الاشجار لدورها الكبير في الحفاظ على التوازن البيئي.

وأشار إلى أن البيئة تواجه العديد من التغيرات المناخية و الفرق بين المناخ والطقس, وظاهرة الاحتباس الحراري وأسباب التغيرات المناخية الطبيعية والبشرية ومنها العمليات الزراعية والمخلفات وقطع الاشجار الذي أدي بدوره إلى الاختلال في التوازن البيئي وأن مردودات التغيرات المناخية في المدى القصير والمتوسط والمدى البعيد منها اختلال النظام الحيوي للكرة الأرضية بوجه عام, وذوبان القطبين, وارتفاع مستوى اسطح البحار, والتأثير السلبي على إنتاجية الأراضي الزراعية والتأثير السلبي على الصحة العامة, وتأثيرها على الثروة السمكية, وتأثيرها على الآثار؛ لذا كان أهمية زراعة الأشجار لما لها العديد من الفوائد على الصحة العامة والتوازن البيئي والراحة النفسية واستثمار اقتصادي للحصول على الأخشاب والثمار مثل أشجار الليمون والزيتون, وأيضًا الحد من الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية.

وأستخدمت الندوة طريقة العصف الذهني ومناقشة الشباب حول أهمية زراعة الأشجار والتحاور معهم, والتعرف على رؤاهم حول دور زراعة الأشجار في الحفاظ على التوازن البيئي والاستفادة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من زراعة الأشجار.

جاءت الندوة بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج وبمتابعة يسري كفافي وكيل المديرية للشباب.

المحاضرين بالندورة
المحاضرين بالندورة

 

المشاركين فى الندوة
المشاركين فى الندوة

 

جانب من الحضور بالندوه بمركز الشباب
جانب من الحضور بالندوه بمركز الشباب

 

دورة عن التغيرات المناخية بالشباب والرياضة
دورة عن التغيرات المناخية بالشباب والرياضة

 


سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الشباب والرياضة

التغيرات المناخية

مركز شباب

مراكز الشباب



الموضوعات المتعلقة

جهاز شؤون البيئة بالشرقية يستعد لقمة المناخ والسحابة السوداء.. تدشين 206 أنشطة للتوعية بالتغيرات المناخية.. تحرير 5 محاضر فقط لحريق قش الأرز دليل على زيادة وعى الفلاح.. وسيارات الكسح المخالفة أخطر مصادر التلوث

السبت، 20 أغسطس 2022 12:00 م

بسبب التغيرات المناخية.. اكتشاف شاطئ صخري جديد فى إيطاليا

الجمعة، 19 أغسطس 2022 06:00 ص

وزيرة البيئة: إطلاق جائزة مواجهة التغير المناخى لمستقبل أخضر أفضل لإفريقيا

الجمعة، 19 أغسطس 2022 05:00 ص

تفاصيل أكبر مشروع لزراعة غابات من "المانجروف" لمواجهة التغيرات المناخية.. استزراع 300 ألف شتلة بمساحة 500 فدان.. إنشاء 4 مشاتل في سفاجا وحماطة وشلاتين ومحمية نبق لتعظيم إمكانيتها الاقتصادية والبيئية والسياحية

الخميس، 18 أغسطس 2022 06:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة