رئيس مدينة بورفؤاد يقود حملة مكبرة للقضاء على ظاهرة "النباشين" في بورسعيد

قال اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، إنه يعمل على القضاء على ظاهرة "النباشين"، وذلك من خلال حملات دورية بكافة شوارع وميادين المدينة.

وأوضح "عامر"، في تصريحات له، أن الأجهزة التنفيذية بمدينة بورفؤاد، شنت حملات مكبرة للقضاء على ظاهرة "النباشين"، مشيراً إلى أنه تم ضبط عدد من عربات اليد كان يستخدمها "فارزي" القمامة، والتحفظ عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.

ووجه رئيس مدينة بورفؤاد، باستمرار الحملات والمتابعة الميدانية لضبط فارزي القمامة ومواجهتهم بكل شدة وحزم لما تمثله تلك الظاهرة السلبية من تبديد للمجهودات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة في تجميل الشوارع والطرق الرئيسية وتطوير الحدائق.

وأضاف، أنه في الوقت التي تقوم به المدينة بالتطوير وتجميل شوارع المدينة نجد هناك البعض من الخارجين عن القانون والمخالفين يقومون بتشوية المظهر الجمالي للمدينة من خلال إخراج القمامة من الصناديق المخصصة لذلك وإلقائها خارج الصندوق.