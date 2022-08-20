اليوم السابع
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جهاز تنمية المشروعات يعلن دورات تدريب مجانية للشباب

السبت، 20 أغسطس 2022 10:33 ص
جهاز تنمية المشروعات يعلن دورات تدريب مجانية للشباب صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دورات تدريبية مجانية بمختلف المحافظات تحت عنوان "ابدأ مشروعك" بهدف مساعدة الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة في إعداد خطط عمل مناسبة لمشروعاتهم وتعليمهم أسس المحاسبة والإدارة المالية بشكل مبسط ودقيق.
 

وقالت أمل عطية إحدى المتدربات: "إن تخصص دراستى الأكاديمية كان فى مجال التجارة إلا أن محتوى البرنامج التدريبى كان مختلفا كل الاختلاف عن الدراسة الأكاديمية مؤكدة على اكتسابها الخبرة الكافية لإدارة مشروعها بطريقة سليمة عن طريق تعرفها على آليات الإدارة الصحيحة ماليا ومحاسبيا."

 

وأشارت أمل إلى أنها بدأت مشروعها منذ عامين وهو مدرسة تعليم القيادة للفتيات وقالت أمل '' اكتشفت انى كنت اسعر الخدمات بطريقه خاطئة وتعرفت على الطريقة الصحيحة لإعداد دراسة الجدوى مما سيساعدنى على الحصول على تمويل مناسب لمشروعى. "

 

وأفاد إبراهيم سعيد صاحب شركة دعاية أنه اقبل على حضور البرنامج التدريبى لكى يطور من نشاط شركته مضيفاً أنه على الرغم من توقف نشاط شركته فى الوقت الحالى إلا أنه على وشك استئناف نشاطه من جديد.

 

وأوضح ابراهيم قائلا "بعدما أنهيت البرنامج التدريبى أدركت أبعادا أخرى لإدارة مشروعى " ولفت إبراهيم إلى أنه اختار التوجه للعمل الحر منذ ثمان سنوات واوضح قائلا "فى عام 2007 كنت أعمل محاسب بأحد القرى السياحية حتى وصلت إلى مدير عام ومن ثم قررت الاستقالة وتأسيس شركتى الخاصة

 

فى حين أشارت سكينة الحسينى إلى أنها اقدمت على حضور البرنامج التدريبى لتحقق حلمها فى إنشاء محتوى تعليم تفاعلى للطلاب لتنمية مهاراتهم فى الرياضيات وأضافت أن تبادل الخبرات بين المتدربين هو ما ساعدها على أخذ خطوة نحو حلمها.

وأكدت سكينة قائلة "بعد انتهائى من البرنامج التدريبى بدأت فى إنشاء المحتوى الخاص بى مضيفه إلى أنها استفادت من الخبرات المتنوعة للمدربين والمتدربين المشاركين فى الدورة التدريبية حيث قدموا لها المساعدة لوضع خطة مشروعها وتطويره." 

 

والجدير بالذكر أن باب التقدم لهذه الدورات التدريبية متاح لكافة المواطنين وهى دورة مدتها 5 أيام مخصصة للراغبين فى إقامة مشروعات ولديهم أفكار محددة ويمكن للراغب فى الانضمام إلى تلك الدورات التوجه لفرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظته.

 

وتتمثل شروط الانضمام للبرنامج فى الآتى:

-السن من 21 إلى 55 سنة

- الحصول على مؤهل متوسط على الأقل

- تأدية التجنيد للذكور أو الإعفاء منه 

- التفرغ أثناء التدريب

- الإقامة بالمحافظة المقام بها التدريب أو بمحافظة مجاورة

- اجتياز المقابلة الشخصية

 


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