تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 21.6 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 42.6%، وجاءت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 20.3 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 39.9%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.6 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 32.2%، وفى المركز الرابع تأتى شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 2.3%، وفى المركز الخامس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 598.7 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 1.2%.

وجاء فى المركز السادس، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 578.8 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 1.1%، شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 533.3 مليون جنيه بنسبة 1.1%، وحل فى المركز الثامن شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة 453.5 مليون جنيه بنسبة 0.9%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، تايكون للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 448 مليون جنيه، 403.6 مليون جنيه، بنسبة 0.9%، 0.8% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 9988.84 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 7.70% ليغلق عند مستوى 2058.62 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 5.2% ليغلق عند مستوى 2983.32 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 0.87% ليغلق عند مستوى 12334.62 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 3561.41 نقطة.