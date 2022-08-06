تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 18.1%، وجاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.6 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 16.3%.

وحلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.2 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 12.2%، وفى المركز الرابع تأتى شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 897 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 9.1%، وفى المركز الخامس شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 474.9 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.8%.

وجاء فى المركز السادس، شركة جلوبال انفيست لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 400.5 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.1%، شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 385.9 مليون جنيه بنسبة 3.9%، وحل فى المركز الثامن شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية بقيمة 362.6 مليون جنيه بنسبة 3.7%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا بايونيرز لتداول الأوراق المالية، عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 354.1 مليون جنيه، 303.4 مليون جنيه، بنسبة 3.6%، 3.1% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 7.19% ليغلق عند مستوى 10043.23 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.47% ليغلق عند مستوى 1911.51 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 4.72% ليغلق عند مستوى 2835.89 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 8.33% ليغلق عند مستوى 12443 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 3.73% ليغلق عند مستوى 3622 نقطة.