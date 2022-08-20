تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم "البنك التجارى الدولى (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة "بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بحجم تداول بلغ 15.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 599 مليون جنيه، يليه سهم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 151.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 383.3 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 30.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 377.3 مليون جنيه، ثم "المطورون العرب القابضة" بحجم تداول 492.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 233.7 مليون جنيه، ثم "الشمس للإسكان والتعمير" بحجم تداول 28.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 230.1 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 57.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 222.7 مليون جنيه، ثم "ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية" بحجم تداول 62.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 211.3 مليون جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية"، بحجم تداول 8.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 203.9 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "جى بى أوتو"، بحجم تداول 47.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 158.3 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)"، بحجم تداول بلغ 58.6 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 156 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 10094.16 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.89% ليغلق عند مستوى 2159.25 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 3.71% ليغلق عند مستوى 3093.89 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 1.14% ليغلق عند مستوى 12474.70 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.52% ليغلق عند مستوى 3722.38 نقطة.