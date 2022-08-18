البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع هيرميس.. وتراجع البنك التجاري الدولي

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث ارتفع رصيد شهادات إيداع كلًا من المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 288.669 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 213.565 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع كلًا من مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 678.391 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 379.130 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 222.966 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 169.705 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية عند 124.755 مليون شهادة، وليسيكو مصر إلى 1.980 مليون سهم، شركة حديد عز عند 73.621 مليون شهادة.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 681.731 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 777.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 50.2 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 56.29% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.36%، والعرب على 42.35% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.60% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.39%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 4.9 مليون جنيه، 195.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 552.1 ألف جنيه، 25.3 مليون جنيه، 441.5 ألف جنيه، 174.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 10094 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1874 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 12474 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 4081 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 2159 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 3093 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 3722 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 1193 نقطة.