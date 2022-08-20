اليوم.. 1392 طالبا بالبحر الأحمر يؤدون امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يؤدي اليوم السبت، 1392 طالبا وطالبة بالبحر الأحمر امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية، حيث أكدت مديرية التربية والتعليم استكمال استعداداتها لاداء امتحانات الدور الثاني بجميع لجان المحافظة .

وأكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنه تفعيلا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنهت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر كافة الاستعدادات النهائية لبدء امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 /2021.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنه تنطلق الامتحانات اليوم السبت حتي الثلاثاء 30 من أغسطس الجاري، مؤكدا أن اللجان جاهزة لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات، وتم تجهيزها من حيث الأثاث والإنارة والتهوية والأمن والنظافة، وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة وتعقيمها للوقايه من فيروس كورونا.

ووجه وكيل وزارة التعليم مديرى الإدارات التعليمية بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لرؤساء اللجان فى تنظيم دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وأولياء الأمور بمحيط المدارس، فضلاً عن متابعة تجهيزات الاستراحات على أعلى مستوى

وكشف أن إجمالي أعداد الطلبة والطالبات المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة يبلغ 1392 طالبا وطالبة بجميع الشعب موزعين علي جميع إدارات المحافظة منها عدد 304 طلاب لإدارة رأس غارب، 480 بإدارة الغردقة، وإدارة سفاجا التعليمية عدد 240 طالبا وطالبة، وإدارة القصير التعليمية 368 طالبا وطالبة وتضم طلاب إدارات مرسي علم _ حلايب _ الشلاتين.

ونسقت مديرية التربية والتعليم مع مديرية أمن البحر الأحمر والحماية المدنية وشرطة النجده لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار سير الامتحانات، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب داخل كل لجنة من لجان سير الإمتحانات.

وأوضح أن تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري لحل أى مشكله قد تواجه سير العملية الإمتحانية.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تضافر كافة الجهود والعمل على توفير الأجواء الملائمة والهادئة أمام الطلاب لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر، مع الإلتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الإمتحانية، وعدم السماح للطلاب بدخول اللجان حاملين أى أجهزة إلكترونية.