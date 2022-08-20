اليوم السابع
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اليوم.. اجتماع طارئ لمجلس إدارة اتحاد العمال لانتخاب "قائم بأعمال الرئيس"

السبت، 20 أغسطس 2022 08:59 ص
اليوم.. اجتماع طارئ لمجلس إدارة اتحاد العمال لانتخاب "قائم بأعمال الرئيس" حسن شحاتة وزير القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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يعقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم السبت، اجتماع طارئ، بمقر الاتحاد العام، لانتخاب قائم بأعمال رئيس الاتحاد العام، خلفا للرئيس السابق حسن شحاتة، الذى ترك المنصب بعد أن تولى حقيبة وزارة القوى العاملة، فى التعديلات الوزارية التى طالت 13 وزيرا فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى يوم السبت الماضى .
 
وعقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعا بمقر الاتحاد، فضلا عن ممثلين عن النقابات العامة بحضور وزير القوى العاملة حسن شحاتة لبحث بعض الملفات المهمة المشتركة بين الوزارة والاتحاد .
 
وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة، قد شارك فى اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد فى الأسبوع الماضى ودعا الأعضاء إلى سرعة اختيار قائم بعمل رئيس الاتحاد العام وفق ما نص عليه قانون المنظمات النقابية واللائحة التنفيذية له حتى تستمر عجلة العمل داخل الاتحاد .
 
 

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