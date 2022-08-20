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المطرب "النقاش" بالغربية: أتوجه اليوم للقاهرة لمقابلة المطرب رامي جمال

السبت، 20 أغسطس 2022 11:59 ص
المطرب "النقاش" بالغربية: أتوجه اليوم للقاهرة لمقابلة المطرب رامي جمال المطرب "النقاش" بالغربية
الغربية محمد طارق

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قال أحمد سالم المطرب الشاب الذي انتشرت مقاطع الفيديو الخاصة به علي مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح حديثها منذ أمس، آنه حاليا بدء في التحرك من مدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية، مسافرًا الي القاهرة لمقابلة الفنان رامي جمال بعد تنسيق موعد أمس مع مدير أعماله الذي قام بالإتصال به وتحديد موعد المقابلة.

وأضاف الفنان الشاب في تصريح خاص ل "اليوم السابع" آنه سعيد بتلك المقابلة وهذة الاستجابة السريعة والدعم من الفنان رامي جمال، موضحًا أنه لم يكن يتوقع آن الفيديو سينتشر بهذة الطريقة ويلقي إشادة الجميع علي مواقع التواصل.
 
 
وشارك المطرب رامى جمال، جمهوره فيديو لشاب يعمل فى مهنة النقاشة على موقع "تويتر"، يمتاز بصوت عذب، حيث غنى خلال المقطع أغنية "بكرة يا حبيبى" للفنانة وردة الجزائرية.
 
وأشاد المطرب رامى جمال بصوت هذا الشاب الذى يمتهن مهنة النقاشة وعلق على الفيديو قائلاً: "حد يوصلني ضروري للراجل الجميل الجدع ابو صوت ما سمعتوش من زمان ضروري ضروري".
 
 

 


المطرب النقاش

احمد سالم

رامي جمال

زفتي

الغربية

اخبار الغربية



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