المطرب "النقاش" بالغربية: أتوجه اليوم للقاهرة لمقابلة المطرب رامي جمال

الغربية محمد طارق

قال أحمد سالم المطرب الشاب الذي انتشرت مقاطع الفيديو الخاصة به علي مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح حديثها منذ أمس، آنه حاليا بدء في التحرك من مدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية، مسافرًا الي القاهرة لمقابلة الفنان رامي جمال بعد تنسيق موعد أمس مع مدير أعماله الذي قام بالإتصال به وتحديد موعد المقابلة.

وأضاف الفنان الشاب في تصريح خاص ل "اليوم السابع" آنه سعيد بتلك المقابلة وهذة الاستجابة السريعة والدعم من الفنان رامي جمال، موضحًا أنه لم يكن يتوقع آن الفيديو سينتشر بهذة الطريقة ويلقي إشادة الجميع علي مواقع التواصل.