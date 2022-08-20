"الصناعات الهندسية" يشيد بتخصيص 10 مليارات جنيه لسداد المساندة التصديرية

كتب - إسلام سعيد

أشاد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ، بإطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفورى لمستحقات برنامج دعم الصادرات المتأخرة، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها دعم المصانع المصدرة بالقطاع الهندسي وتساهم في تخفيف العبء الكبير الواقع على الصناعة جراء الأزمة العالمية الحالية.

وأشار الصياد في بيان له اليوم السبت، إلي ضرورة تعجيل صرف مستحقات المساندة التصديرية، والتي تم إقرارها بالمرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفورى والمحددة بـ 10 مليارات جنيه، ولفت إلي أن المصانع المصدرة كانت تحتاج إلي هذه السيولة المالية الطارئة لدفع جزء من التكاليف الإنتاجية والتي قفزت بصورة ملحوظة منذ بداية جائحة فيروس كورونا وصولا إلي الحرب الأوكرانية الروسية التي تسببت في ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسب تجاوزت 30%.

وأكد المهندس شريف الصياد، أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يواصل فعالياته لزيادة الصادرات المصرية خاصة مع تسجيل معدلات ارتفاع جيدة جداً في النصف الأول من 2022 بمعدلات نمو 27% لتسجل الصادرات 1.8 مليار دولار، وأن النصف الثاني من العام الجاري ستواصل الصادرات نموها بنسبة لن تقل عن 15% في ظل التحركات الحكومية الرامية إلي دعم الصناعة والصادرات لتجاوز المرحلة الحالية.

وشدد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، على ضرورة التدخل لخفض تكلفة الإنتاج الأمر الذي يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات الوطنية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية، على أن تكون أولى خطوات خفض التكلفة النهائية للمنتج هي إزالة الجمارك على المدخلات والمكونات الإنتاجية المستوردة، والعمل على توفير حزم تشجيع لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد.

ووجه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، الشكر للحكومة على الاستجابة لمطالب المصدرين بضرورة صرف مستحقات المساندة التصديرية وتوفير المخصصات المالية اللازمة لهذه المبادرة.