اليوم السابع
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السجن 5 سنوات لمتهم و8 لآخر لاتجارهما فى المخدرات بسوهاج

السبت، 20 أغسطس 2022 03:14 م
السجن 5 سنوات لمتهم و8 لآخر لاتجارهما فى المخدرات بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، برئاسة المستشار خالد مصطفى بمعاقبة المتهم "ع.م"، بالسجن 5 سنوات و"م.ع" بالسجن 8 سنوات كما برأت المتهمين " أ.م" و"م.ع" بعد اتهامهم بالاتجار فى المخدرات، بدائرة مركز جرجا.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز جرجا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهمين، بالاتجار فى الحشيش والمواد المخدرة بدائرة المركز، وترويجها على عملائهما، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم عدد طرب الحشيش والمواد المخدرة، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 

 


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جنايات سوهاج

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