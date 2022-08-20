الزراعة: لولا رؤية الرئيس السيسي لما استطعنا مواجهة التحديات العالمية

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور نعيم مصيلحى مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقى، إنه لولا رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع الذراعى، لما استطعنا مواجهة التحديات العالمية التي يواجهها العالم في الأمن الغذائي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة الحياة: هناك عدد كبير من المشروعات التي تنفذ على الأرض المصرية، وتلقى كل الدعم الرئاسي، والرئيس يعجل من البنية التحتية لاستصلاح الأراضى ومد الطرق وتطهير الترع والكهرباء ومشروعات الصوب الزراعية.

وتابع: هناك دول كبيرة ومتقدمة تعانى من توافر سلاسل الإمداد وعد توافر السلع الغذائية وهناك مجهود كبير من وزارة الزراعة والهيئة الهندسية لتوفر السلع الغذائية في كل مكان.

وأكد أنه من حسن الحظ أن مصر بها تنوع للمناخ وتنوع للتربة ومن خلال هذه العناصر والمكونات يعلنا نتوسع في ذراعة جميع المحاصيل ومن حسن الحظ أيضا أن محصول القمح نستيطع زراعته في كل المحافظات كما أن الصوامع تجعلمنا قادرين على تخزين كميات كبيرة كما أنه لم يعد لدينا مشكلة في السكر وحققنا الاكتفاء الذاتي، كما ان لنا زراعات في الفاكهة التي يمكن ان تقوم عليها صناعات مكملة.