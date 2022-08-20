أحمد محمود صوت من السماء.. حكاية موهبة فى قراءة القرآن الكريم

"أحمد محمود عبد الحكم "13 عاما طالب بالصف الثانى الإعدادى الأزهرى مقيم بمركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، والذى أثقل موهبته بحفظ القرآن الكريم وتلاوته بصورة صحيحة.

وقال " أحمد" لـ" اليوم السابع"، إنه بدأ حفظ القرآن فى الحادية عشر، وأتم حفظ 18 جزء، وشجعه والده عندما لاحظ عليه جمال الصوت والنفس الطويل، حيث ذاع صيته فى بلدته أثناء مشاركته بتلاوة القرآن فى الإذاعة الصباحية بمعهد الأزهرى، وأصبح هو القارئ الأول بمعهده، ويقرأ فى المناسبات الدينية فى بلدته، وبدأ ينتبه لموهبته عندما سمعه أحد مشايخ بلدته ويدعى الشيخ" محمود حسن" أثنى عليه وقال له أنت هتكون خليفة الشيخ " مصطفى إسماعيل" ونصحه بضرورة الالتحاق بمعهد الطاروطى بالشرقية، لإعداد القراء والمبتهلين لكى يتعلم المقامات الصوتية وأحكام التلاوة، فحرص على الاستجابة للنصيحة، ويأتى من محافظة الدقهلية إلى الشرقية لتعلم أحكام التلاوة والمقامات الصوتية بمعهد الشيخ الطارروطى، لكى يثقل موهبته، وعندما سمعه الشيخ "الطاروطى" يقرأ فى أول يوم له فى الدرسة صفق له وحياه نصحه بالاستمرار فى التلاوة.

وكل من سمعه لاحظ عليه جمال الصوت وحبه للتلاوة وعظماء دولة التلاوة القديمة، فأخذ من بستان وردة ولكن يحب كثيرا الاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم، يعشق القارئ الصغير، سماع التلاوة من أعلام قراء القرأن الكريم فى مصر والوطن العربى، أمثال الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمود البنا، ومن المدرسة الحديثة يحب الإستماع إلى القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطى، والشيخ محمد يحيى الشرقاوى، ويرجع إليهم الفضل فى التلاوة بصورة صحيحة.