اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 05:56 م
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الرئيسية صحة وطب

5أطعمة يجب تناولها بانتظام لزيادة الطول وتقوية العظام والمفاصل لقصار القامة

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 05:00 م
5أطعمة يجب تناولها بانتظام لزيادة الطول وتقوية العظام والمفاصل لقصار القامة قصار القامة
كتبت ميرفت رشاد

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بينما تلعب الجينات دورًا رئيسيًا في نمو وتطور جسمك ، فإن طولك يعد جانبًا مهمًا لنمو جسمك أيضا ولا ينبغي إهماله، ويؤثر نوع العناصر الغذائية التي تستهلكها أيضًا على نمو جسمك إلى حد كبير ومع ذلك ، فإن السن المناسب لزيادة طولك وتناول جميع العناصر الغذائية الصحية هو عندما تكون أصغر سنًا، مع تقدمك في العمر ، يزداد طولك بالكاد، و يمكن أن تساعدك بعض الأطعمة في الحفاظ على ارتفاع جيد عن طريق تحسين وضعك وزيادة كثافة العظام وتقويتها وتحسين مفاصلك.

وفقا لما نشره موقع " pinkvilla" تساعد الأطعمة التالية في إصلاح الأنسجة وتحسين نظام المناعة لديك للوصول إلى النمو الكامل المحتمل للجسم، إليك 5 أطعمة ستساعدك على زيادة طولك بسرعة، .

الفاصوليا:

الفاصوليا غنية بالبروتينات التي توفر لك جميع العناصر الغذائية الصحيحة لتعزيز نموك، البروتين ضروري لنمو الجسم، الفاصوليا غنية بالحديد وفيتامين ب والعديد من العناصر الغذائية التي تساعد في زيادة طولك.

الدجاج:

عندما يتعلق الأمربطولك ، فإن الدجاج هو أهم طعام يساعد في زيادة طولك، يوفر الدجاج فيتامين ب والبروتين والعناصر الغذائية الهامة الأخرى التي تعتبر مهمة لنمو جسمك.

اللوز:

اللوز مليء بالعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لزيادة الطول، فهي غنية بالألياف والمنغنيز وغنية بفيتامين E كما يعزز اللوز صحة العظام ويساعد في زيادة طولك بسرعة.

البيض:

البيض مليء بالبروتين الضروري لجعلك أطول، لديهم بروتين بوفرة مما يساعد في زيادة طولك والأحماض الأمينية والعديد من الفيتامينات تساعد في الصحة العامة لجسمك.

الحليب:

الحليب مليء بالكالسيوم الذي يمكن أن يزيد طولك ويساعد أيضًا في تقوية عظامك، للحصول على ارتفاع جيد ، يحتاج الجسم إلى عظام صحية وقوية، مع صحة العظام الجيدة ، يمكن للمرء أن يحقق ارتفاعًا جيدًا بسرعة.

 


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