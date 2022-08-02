اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 07:25 م
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هل يمكن أن تساعد المكملات الغذائية في منع هشاشة العظام؟

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 06:00 م
هل يمكن أن تساعد المكملات الغذائية في منع هشاشة العظام؟ هشاشة العظام
كتب – حسام الشقويرى

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هشاشة العظام هي مرض تدريجي يؤثر على كثافة العظام وجودتها، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بكسور العظام وانخفاض جودة الحياة ، ويخضع العظم باستمرار لدورة من الانهيار والإصلاح، و تُعرف هذه العملية بإعادة تشكيل العظام وتتطلب إمدادات كافية من بعض العناصر الغذائية وفقا لما نشره موقع healthline

وتساعد المكملات الغذائية ، بالإضافة إلى نظام غذائي صحي شامل ، في الوقاية من المرض

1 -  فيتامين د

فيتامين د ضروري لصحة العظام،  يلعب دورًا رئيسيًا في امتصاص الكالسيوم ويساعد في تنظيم دوران العظام ونظرًا للعدد المحدود من مصادر الغذاء لهذا الفيتامين ، والتي تشمل الأسماك الدهنية ومنتجات الألبان والحبوب المدعمة ، فإن معظم الناس يحصلون على فيتامين د من خلال التعرض لأشعة الشمس.

ولتقليل مخاطر كسور العظام وضمان وجود مستويات كافية في الدم ، تشير الأبحاث إلى أن جرعة 400-800 وحدة دولية من فيتامين د يوميًا قد تكون كافية .

2 -  المغنيسيوم

المغنيسيوم معدن أساسي يشارك في أكثر من 300 تفاعل في الجسم ، وهو مهم أيضًا لصحة العظام ، حيث يوجد ما يقرب من 60٪ من هذا المعدن في أنسجة العظام ، وتبلغ جرعة المغنيسيوم 310-320 مجم يوميًا للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 30 عامًا و 400-420 مجم يوميًا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 31 عامًا،  كما ترتفع الاحتياجات بشكل طفيف أثناء الحمل والرضاعة.

3-  البورون

البورون عنصر ضئيل وجد أنه يلعب دورًا مهمًا في نمو العظام وصيانتها، و يؤثر على استخدام العناصر الغذائية الأخرى اللازمة لصحة العظام ، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين د ، وحاليا لا يوجد جرعات ثابتة للبورون، ومع ذلك ، بناءً على الأبحاث الحالية ، يُعتقد أن 1-3 ملغ من البورون يوميًا قد تكون مفيدة.

4 -  فيتامين ك

يلعب فيتامين ك دورًا مهمًا في الحفاظ على قوة العظام ومنع تكسرها،و ارتبطت المستويات المنخفضة من فيتامين K بزيادة خطر الإصابة بكسور العظام وانخفاض كثافة العظام ، وتم تحديد الكمية الكافية  للبالغين فوق 18 عامًا عند 90 ميكروجرام يوميًا للنساء و 120 ميكروجرام يوميًا للرجال.

5 -  الايسوفلافون الصويا

الايسوفلافون هي فئة من مضادات الأكسدة التي غالبا ما يشار إليها باسم فيتويستروغنز . لديهم هيكل مشابه لهرمون الاستروجين ويمكنهم الارتباط بمستقبلات هرمون الاستروجين وتنشيطها في جسمك.

ويعتقد حاليًا أن 40-110 ملليجرام من الايسوفلافون الصويا يوميًا لمدة عام على الأقل قد يساعد في مكافحة فقدان العظام والحماية من هشاشة العظام

6 -  الكالسيوم

الكالسيوم عنصر رئيسي في أنسجة العظام وضروري لقوة العظام وهيكلها، و في الواقع ، يتم تخزين ما يقرب من 99٪ من الكالسيوم في الجسم في الهيكل العظمي ويتراوح معدل الجرعة الموصى بتناولها حاليًا من الكالسيوم بين 700-1200 مجم يوميًا ، مع زيادة الاحتياجات خلال مراحل معينة من الحياة ، بما في ذلك الطفولة والمراهقة ، والحمل والرضاعة ، والنساء فوق سن الخمسين ، وجميع البالغين 70 عامًا أو أكبر.

 

 

 

 

 


الكالسيوم

العظام

النساء

الرجال



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