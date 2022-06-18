النساء البدينات أكثر عرضة للإصابة بكسور العظام.. إليكِ الحل

كتبت - ميرفت رشاد

النساء البدينات أو النساء اللواتي يعانين من زيادة الوزن، خاصة أولئك الذين يعانون من ارتفاع محيط الخصر، أكثر عرضة لخطر كسور العظام من أولئك الذين لديهم وزن طبيعي، وفقًا لأحدث الأبحاث، ومع ذلك فإن العكس هو الصحيح في حالة الرجال حيث إن أولئك الذين يعانون من نقص الوزن وليس زيادة الوزن معرضون لخطر أكبر للإصابة بكسور العظام، وفقًا لما نشره موقع "healthshots".

ويعد محيط الخصر أكثر ارتباطًا بالكسور عند النساء من مؤشر كتلة الجسم، قد يكون هذا بسبب الدهون الحشوية "الدهون النشطة في التمثيل الغذائي والمخزنة في أعماق البطن"، والملفوفة حول الأعضاء وتفرز المركبات التي تؤثر سلبًا على قوة العظام، بصرف النظر عن محاربة السمنة والوصول إلى مؤشر كتلة الجسم الأمثل ، يمكن للمرأة أن تتبنى بعض الطرق الطبيعية لبناء عظام صحية.

1. تناول الكثير من الخضار

الخضار مفيدة لصحتك العامة وخاصة العظام، أحد أفضل مصادر فيتامين سي ، يمكنه تحفيز إنتاج الخلايا المكونة للعظام وقد تحمي آثارها المضادة للأكسدة خلايا العظام من التلف، يمكن أن يساعد تناول الخضروات في الروتين اليومي أيضًا في زيادة كثافة المعادن ، والمعروفة أيضًا باسم كثافة العظام.

2. أداء تمارين القوة بانتظام

لبناء عظام قوية والحفاظ عليها ، يحتاج المرء إلى الانخراط في أنواع معينة من التمارين مثل تحمل الوزن أو عالية التأثير من أجل تعزيز تكوين عظام جديدة ، تمارين تدريبات القوة ليست مفيدة فقط في زيادة كتلة العضلات ولكنها تساعد أيضًا في الحماية من فقدان العظام.

3. تناول كمية كافية من البروتين

الحصول على ما يكفي من البروتين أمر حيوي للحفاظ على صحة العظام حيث أن حوالي 50٪ من العظام مصنوعة من البروتين، تناول كمية كافية من البروتين في نظامك الغذائي لأن تناول البروتين المنخفض يقلل من امتصاص الكالسيوم ويمكن أن يؤدي إلى انهيار العظام.

4. تناولي الكثير من فيتامين د وفيتامين ك

فيتامين د وفيتامين ك لبنات بناء عظام قوية بينما يساعد فيتامين د جسمك على امتصاص الكالسيوم ، يساعد فيتامين ك 2 في تحسين صحة العظام عن طريق تعديل أوستيوكالسين ، وهو بروتين يشارك في تكوين العظام.

5. النظر في تناول مكملات الكولاجين

تشير الدلائل المبكرة إلى أن مكملات الكولاجين قد تساعد في حماية صحة العظام، وهو البروتين الرئيسي الموجود في العظام ويحتوي على الأحماض الأمينية الجلايسين والبرولين والليسين التي تبني العظام والعضلات والأربطة والأنسجة الأخرى.