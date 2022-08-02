نائب رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح معرض فنى بكلية الفنون الجميلة

فريق المحافظات

شهد الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الفنون الجميلة، افتتاح معرض فني أقيم بالكلية تحت عنوان "تجريد وواقع" للدكتورة ولاء أحمد عبد اللطيف مدرس التصوير بالكلية، وذلك بحضور الدكتور محمد حلمي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد ثابت بداري عميد الكلية السابق والدكتور منصور المنسي عميد الكلية الأسبق ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومعاونيهم.

ومن جانبه أعرب الدكتور المنشاوي عن إعجابه باللوحات المعروضة التي تدل علي التميز والإبداع الحقيقي والاطلاع علي مستجدات الفن والثقافة , مؤكداً في ذلك علي الدعم الكامل من إدارة الجامعة لكلية الفنون الجميلة سواء من الطلاب والباحثين في رحلة التعلم والإبداع، أو من أعضاء هيئة التدريس في سعيهم للتقدم على المستوى المهني الأكاديمي وأيضاً في تأدية دورهم التنويري في المجتمع وإسهامهم في الارتقاء بمستواه الفني من خلال دعم المواهب الفنية والعناصر المتميزة إيماناً من الجامعة بأهمية الفن كقيمة ثقافية تسهم في عملية إحياء ونهضة المجتمع.

وعن معرضها الشخصي صرحت الدكتورة ولاء عبد اللطيف أنه يقام كأحد متطلبات الترقية بالكلية، مشيرةً إلى أنه يتناول التصور الخيالي ما بين التجريد والواقع حيث تمزج الأعمال بين الواقع والخيال ويضم 14 لوحة من ضمنها لوحة تصوير من الذاكرة لتمثال رمسيس الثاني الموجود في إيطاليا وأخرى لتمثال إيزيس الموجود في شرم الشيخ، ولوحة عن التأمل بعنوان المرأة والجبل، ولوحة راقصة الباليه والتي تعبر عن الحرية والانطلاق، ولوحات تعبر عن الانفعالات والأفكار والطبيعة.



















