محافظ سوهاج والسكرتير المساعد يلتقون 132 مواطنا لبحث مطالبهم وحل شكواهم

سوهاج محمود مقبول

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، و132 مواطنا من مختلف مراكز المحافظة؛ لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك خلال اللقاء الجماهيرى الذى يعقد بشكل دورى يوم الثلاثاء من كل أسبوع بديوان عام المحافظة، لحل مشاكل المواطنين من أهالى وأبناء المحافظة، وتلبية احتياجاتهم الضرورية، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

واستمع محافظ سوهاج والسكرتير المساعد إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وطلبات مساعدات اجتماعية، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، والأشخاص ذوي الإعاقة، وطلبات علاج على نفقة الدولة، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة.

وتمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين اليوم، فيما أحيلت بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.















