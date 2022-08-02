محافظ بنى سويف ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية يتفقدان مقر السجل التجارى المميز

بنى سويف - هانى فتحي

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف يرافقه الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، وفي حضور اللواء أدهم محمد الفاتح رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية، انتهاء مشروع إنشاء السجل التجاري المميز بحي مقبل بمدينة بني سويف، والمقرر افتتاحه خلال أيام، فى إطار خطة جهاز تنمية التجارة الداخلية فى التوسع فى إنشاء مكاتب السجل التجاري المميزة .

وتجول المحافظ داخل المقر الجديد للسجل التجاري، مستمعا لشرح واف من المختصين عن التجهيزات الحديثة التي توفر الخدمة بكل يسر وسلاسة وشفافية ، بجانب استعراض الخدمات التي يوفرها السجل التجاري المميز، والتي أثنى عليها المحافظ ،مؤكدا على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة التموين في تطوير مراكز الخدمات الجماهيرية ، في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة في إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات