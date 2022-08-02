محافظ الإسماعيلية يعقد اجتماعا بشأن إنشاء سوقين حضاريين بمدينة القنطرة غرب

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد محافظ الإسماعيلية صباح اليوم، الثلاثاء، اجتماعا موسعا لمناقشة بدء الإجراءات التنفيذية الخاصة بإنشاء السوق الحضارية لفروشات الملابس، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، و اللواء محمد انيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ والمشرف العام علي مكتب متابعة المحافظ، ورئيس مركز ومدينة القنطرة غرب ومديري عموم الشئون القانونية والطرق والنقل والإسكان، وممثل جهاز تعمير سيناء و مستشار المحافظ للتخطيط المروري.

وكانت الحكومة قد وافت علي مقترح محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمى بشارة، والخاص بإنشاء سوق حضاري لفروشات الملابس ، و سوق آخر لبائعي الخضار بمدينة القنطرة غرب. و ذلك عقب الحريق الذي اندلع خلال الشهر الماضي بمنطقة السوق العشوائي بالمدينة.



وخلال الإجتماع كلف محافظ الإسماعيلية جهاز تعمير سيناء بالتخطيط والتنفيذ لهذا المشروع الكبير، والذي ينهى مشكلة مزمنة عانت منها مدينة القنطرة غرب لوقت طويل.



ويأتي هذا الإنجاز تحقيقا لمطالب تجار ومواطنين مدينة القنطرة غرب، والذي طالت معاناتهم من مخاطر السوق العشوائية.



و كان محافظ الاسماعيلية قد شكل لجنة فورية برئاسة معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومدير مكتب المتابعة ، لحصر جميع البكيات المخالفة بالسوق العشوائي لسرعة تخطيط السوق الحضارية.



اجتماع المحافظ (1)



اجتماع المحافظ (2)



