محافظ أسيوط: تركيب الإنترلوك بشوارع ضيقة بالقوصية ضمن خطة التطوير والتجميل

أسيوط - فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن أعمال التطوير بالمراكز والأحياء تتواصل لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وفقاً للإمكانات المتاحة والخطة الموضوعة مسبقاً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق خطط التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 لافتاً إلى استكمال العمل في تنفيذ وتركيب بلاط الانترلوك بعدد من الشوارع الجانبية الضيقة والحارات التي يقل عرضها عن 6 متر بمدينة القوصية والتي يصعب رصفها بالطرق التقليدية لإضفاء المظهر الجمالي مشيراً إلى أهمية متابعة مراحل العمل والإشراف المباشر والتواجد الميداني للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والإنتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت هويدا شافع رئيس مركز ومدينة القوصية، إنه تم الانتهاء من تركيب بلاط الانترلوك بـ 14 شارع بمدينة القوصية (الشوارع التى تربط بين شارعي الري والمستشفى وهما حارة (1) وحارة (2) وحارة (3) وحارة (4) وشارع الإيمان ، وشارع حضانة الزهراء ، وشارع امتداد الإيمان حتى التجارة ، وشارع مسجد تنمية المجتمع ، وشارع خلف مسجد تنمية المجتمع ، وحارة حجازي ، و شارع الصفا والمروة ، وشارع عمرو بن العاص ، و شارع أسامة بن زيد الممتدين من الجلاء حتى الدراوشة ، وحارة سما) وكافة الحارات التى تتخلل هذه الشوارع لتحقيق سهولة التحرك والنقل والانتقال للمواطنين لافتة إلى بذل مزيد من الجهد لتوفير أكبر قدر من الخدمات لكافة للمواطنين وفقاً لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذي شدد على متابعة الأعمال ومراحل التنفيذ أولاً بأول مشيرة إلى استمرار أعمال تركيب الانترلوك بشوارع الصاغة وشهاب الدين داخل الكتلة السكنية القديمة بإشراف مصطفى حسن عرابى نائب رئيس المركز ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة بحيث يتم فرد طبقات الرمل عقب أعمال التمهيد وإزالة العوائق.



حملات تطوير وتركيب الانترلوك (3)



حملات تطوير وتركيب الانترلوك (1)



حملات تطوير وتركيب الانترلوك (6)