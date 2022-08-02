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مجلس أمناء الحوار الوطنى يستكمل انعقاده غدا فى جلسته الرابعة

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 05:21 م
مجلس أمناء الحوار الوطنى يستكمل انعقاده غدا فى جلسته الرابعة مجلس أمناء الحوار الوطني
كتب محمد السيد

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أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه الرابع، غدا الأربعاء، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر الساعة 12 ظهراً.
 
ومن المقرر أن يُنهي المجلس مناقشاته، فيما يخص تشكيل اللجان الفرعية في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وكذلك سيُنهي المجلس الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه.
 
وإعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فسوف يصدر مجلس الامناء، فور انتهاء اجتماعه، بياناً يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص فعاليات الحوار الوطني.
 
مجلس أمناء الحوار الوطني
مجلس أمناء الحوار الوطني

 


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