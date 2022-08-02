فتح باب التقديم لمنح تشيفنينج الدراسية التابعة للحكومة البريطانية

كتبت : رباب فتحى

قال بيان من السفارة البريطانية بالقاهرة اليوم إنه تم فتح باب التقديم لمنح تشيفنينج للدراسة في المملكة المتحدة للعام الدراسي 2023-2024 اليوم 2 أغسطس ويستمر التقديم حتى 1 نوفمبر 2022 .

وتُمنح "منح تشيفنينج الدراسية" للأفراد من جميع الخلفيات الذين يمكنهم إثبات أن لديهم الالتزام والمهارات المطلوبة لإحداث تغيير إيجابي، ويمكنهم إظهار كيف ستساعدهم درجة الماجستير البريطانية على القيام بذلك. تقدم المنحة دعماً مالياً كاملاً للطلبة للحصول على أي درجة ماجستير في أي جامعة بريطانية مطروحة من المنحة و توفر فرصة اكتساب أيضًا مجموعة واسعة من الخبرات الأكاديمية والمهنية والثقافية الحصرية.

وقال السفير البريطاني في مصر جاريث بايلي: “منحة تشيفنينج الدراسية هي فرصة استثنائية لأي شخص يرغب في مواصلة تعليمه وحياته المهنية ، في خدمة بلده. إن عدد من زملائي وأصدقائي المصريين من خريجي برنامج تشيفنينج، وهم دليل ملهم على قوة البرنامج. إن الدراسة في المملكة المتحدة لا تتيح لك اكتساب المهارات والأدوات اللازمة التي تحتاجها للتطور والنمو كمحترف فحسب، بل تساعد أيضًا في توسيع أفقك ورؤيتك للعالم. يأتي الطلاب للدراسة في المملكة المتحدة من جميع أنحاء العالم، ويستفيدون من بعض الجامعات الأعلى تصنيفًا على مستوى العالم. هناك قدر كبير من المكاسب التي يوفرها تقديم طلب للمنحة، ولا توجد هناك أي قيود للتقديم فيما يتعلق بالسن أو العرق أو الجنس أو الدين أو الخلفية. إذا كان لديك ما يلزم لتكون طالبا في تشيفنينج، فأنا أشجعك على التقديم قبل الموعد النهائي في 1 نوفمبر، وأتمنى لكم كل التوفيق."

وقالت رئيسة المنح الدراسية في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO) نايومي راينر: "مع استمرار العالم في معالجة القضايا العالمية ، يسعى برنامج تشيفنينج إلى بناء مجتمع دولي من الأشخاص الملتزمين بالعمل معًا لتحقيق تغير إيجابي. ونفعل ذلك من خلال دعمهم في التعليم."

إضافة إلي ذلك، قال الدكتور مصطفى عطية، خريج برنامج تشيفنينج والمستشار الدولي في مجال الإعاقة والشمول: "من خلال برنامج تشيفنينج، انخرطت بعمق في ثقافات ومفاهيم وأيديولوجيات أوسع لم أكن قد تعرفت عليها من قبل. لقد أتاح العيش في الخارج توسيع تفكيري للتشكيك في الصور النمطية والأفكار المسبقة التي لم نتعلم مناقشتها من قبل."

منذ إنشاء البرنامج في 1983، أتيحت الفرصة لأكثر من 50000 متخصص للدراسة في المملكة المتحدة من خلال تشيفنينج. وهناك أكثر من 1500 منحة دراسية معروضة على مستوى العالم للعام الدراسي 2023/2024 ، مما يدل على التزام المملكة المتحدة المستمر تجاه إعداد قادة الغد.

ومن بين خريجي برنامج تشيفنينج المصريين نائب رئيس الوزراء السابق د. زياد بهاء الدين، المستشارة القانونية ومديرة إدارة الشؤون القانونية بالاتحاد الأفريقي د. نميرة نجم؛ وعميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية د. شريف كامل.

تأتي هذه الدعوة لمتقدمين جدد بعد اختيار 34 باحثا من مصر فازوا بمنحة دراسية في إحدى جامعات المملكة المتحدة هذا العام في مختلف المجالات بما في ذلك البيئة والتمويل والأعمال والعلاقات الدولية والتنمية والقانون. وشكلت النساء أكثر من نصف الحاصلين علي المنحة، حيث استعدت 22 باحثة للحصول على درجة الماجستير.